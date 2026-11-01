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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Διακόπηκε η κυκλοφορία σε δύο σημεία λόγω της κακοκαιρίας – Πού έχουν κλείσει οι δρόμοι

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται στην περιοχή – Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων από δύο ιρλανδικές διαβάσεις σε Ολυμπιάδα και Γομάτι.

Χαλκιδική: Διακόπηκε η κυκλοφορία σε δύο σημεία λόγω της κακοκαιρίας – Πού έχουν κλείσει οι δρόμοι
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί η κακοκαιρία στη Χαλκιδική, καθώς η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή (1/11).

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, διακόπηκε η κυκλοφορία σε δύο σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες διελεύσεις από ιρλανδικές διαβάσεις.

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Στα συγκεκριμένα σημεία έχει ήδη τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση, με κώνους και πινακίδες για την ενημέρωση των οδηγών.

Χαλκιδική: Σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων δεν διεξάγεται στα ακόλουθα σημεία:

  • Ολυμπιάδα Χαλκιδικής: Στην ιρλανδική διάβαση δημοτικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.
  • Γομάτι – Δεβελίκι: Στην ιρλανδική διάβαση που βρίσκεται στο 1,5ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου – Δεβελικίου.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη σήμανση και να μην επιχειρούν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία.

Τι είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις και γιατί χρειάζεται προσοχή

Οι ιρλανδικές διαβάσεις είναι χαμηλά τμήματα δρόμων που διασχίζουν κοίτες ρεμάτων ή σημεία απορροής υδάτων.

Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, η στάθμη και η ορμή του νερού μπορεί να αυξηθούν απότομα, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για μεγαλύτερα οχήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί δεν πρέπει να παρακάμπτουν τα εμπόδια ή να επιχειρούν να διασχίσουν σημεία στα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

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Μέχρι στιγμής, στη διαθέσιμη ενημέρωση δεν προσδιορίζεται πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στις δύο διαβάσεις.

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