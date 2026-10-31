Συναγερμός στη Μόσχα: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επίθεση με πολλά θύματα – Κινητοποίηση της FSB

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Μόσχα, έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρωσία για αξιόπιστη απειλή επίθεσης με ενδεχόμενο μεγάλο αριθμό θυμάτων στη ρωσική πρωτεύουσα, το Σάββατο (31/10).

Η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα το Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno, έναν δημοφιλή πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χώρο στο νότιο τμήμα της Μόσχας.

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Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί από την αμερικανική πλευρά και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες.

Η προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας για το Tsaritsyno

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό της, η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα ανέφερε:

«Η αμερικανική πρεσβεία είναι ενήμερη για αξιόπιστη απειλή που αφορά ένα γεγονός που θα προκαλέσει πολλά θύματα ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου, στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας».

Η διπλωματική αποστολή κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συντονίζει την αντίδρασή της με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το Tsaritsyno περιλαμβάνει ιστορικό ανακτορικό συγκρότημα της αυτοκρατορικής περιόδου, μουσειακούς χώρους και εκτεταμένο πάρκο, το οποίο προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

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FSB: «Οι απαραίτητες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη»

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Λάβαμε πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά για την προετοιμασία επίθεσης στη Μόσχα. Οι απαραίτητες επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η FSB, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση επιβεβαιώνει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την αντιμετώπιση της πιθανής απειλής.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής, πιθανούς δράστες ή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια επίθεση.

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Πληροφορίες ότι έκλεισε το πάρκο – Αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο φέρεται να διαθέτει πηγές στις αστυνομικές υπηρεσίες, το πάρκο Tsaritsyno έκλεισε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιτρεπόταν μόνο η έξοδος των επισκεπτών από τον χώρο, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις επιβολής του νόμου.

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Οι πληροφορίες αυτές δεν συνοδεύονται, στο διαθέσιμο δημοσίευμα, από ανεξάρτητη επίσημη επιβεβαίωση για την πλήρη έκταση των μέτρων.

Η πολύνεκρη επίθεση στο Crocus City Hall το 2024

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια χώρα που έχει βιώσει επανειλημμένα σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Μία από τις πιο αιματηρές σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2024 στο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε χώρο συναυλιών.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ενώ ο απολογισμός που παρατίθεται στις σχετικές αναφορές έκανε λόγο για περίπου 150 νεκρούς και περισσότερους από 600 τραυματίες.

Επρόκειτο για μία από τις πλέον πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η αμερικανική πρεσβεία είχε προειδοποιήσει και πριν από εκείνη την επίθεση για σχέδια επιθέσεων σε εκδηλώσεις με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου.

Η σημερινή προειδοποίηση, πάντως, αφορά νέα και ξεχωριστή απειλή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σύνδεσή της με την επίθεση του 2024.