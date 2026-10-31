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ΔΙΕΘΝΗ

O Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε για τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ερντογάν

 Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

O Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε για τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ερντογάν
PAP
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν για τις επικείμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας με στόχο την ειρήνη.

   Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

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   Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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