Νετανιάχου: Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της εταιρείας Flydubai, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση.

«Γνωρίζουμε ότι είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

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Ανέφερε επίσης μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Fox & Friends» ότι θα είναι σε θέση να πει, εντός λίγων ημερών, αν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν.