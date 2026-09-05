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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, το εν Χώναις Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τη μνήμη του Αγίου Ευδοξίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο. (Eurokinissi)
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Σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Βίβος
  • Βιβή
  • Ευδόξιος
  • Ευδόξης
  • Δόξης
  • Λιγερή
  • Ρωμύλος
  • Ρωμυλία

Επομένως, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.

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Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση του εν Χώναις Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Ευδοξίου, του Οσιομάρτυρα Βίβου και της Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος.

Τιμώνται επίσης η Αγία Καλοδότη η Μάρτυς και οι Άγιοι Ρωμύλος, Ζήνων και Μακάριος.

Ανατολή και δύση του ήλιου

Η ανατολή του ήλιου πραγματοποιείται στις 06:59, ενώ η δύση στις 19:47.

Η συνολική διάρκεια της ημέρας είναι 12 ώρες και 49 λεπτά.

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