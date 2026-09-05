Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, το εν Χώναις Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τη μνήμη του Αγίου Ευδοξίου.
Σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:
- Βίβος
- Βιβή
- Ευδόξιος
- Ευδόξης
- Δόξης
- Λιγερή
- Ρωμύλος
- Ρωμυλία
Επομένως, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση του εν Χώναις Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Ευδοξίου, του Οσιομάρτυρα Βίβου και της Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος.
Τιμώνται επίσης η Αγία Καλοδότη η Μάρτυς και οι Άγιοι Ρωμύλος, Ζήνων και Μακάριος.
Ανατολή και δύση του ήλιου
Η ανατολή του ήλιου πραγματοποιείται στις 06:59, ενώ η δύση στις 19:47.
Η συνολική διάρκεια της ημέρας είναι 12 ώρες και 49 λεπτά.
πηγή στην Google
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