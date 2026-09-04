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Κερύνεια: Ανασύρθηκαν άλλοι δύο σοροί από τη θάλασσα – Στους 12 οι νεκροί από το τραγικό ναυάγιο

Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16

Κερύνεια: Ανασύρθηκαν άλλοι δύο σοροί από τη θάλασσα – Στους 12 οι νεκροί από το τραγικό ναυάγιο
DEBATER NEWSROOM

Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Ουστέλ ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR, ανήκουν και οι δύο σε γυναίκες. Πρόσθεσε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

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