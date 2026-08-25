Ο Πούτιν έβγαλε στη θάλασσα το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk – Το «όπλο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon

Στην θάλασσα βγήκε το νεότερο ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk, η καθέλκυση του οποίου είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Telegraph, το υποβρύχιο εκτοπίσματος 10.000 τόνων το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έως και έξι πυρηνικές τορπίλες Poseidon, ένα από τα διαφημιζόμενα από τον Βλάντιμιρ Πούτιν ως «όπλα της Αποκάλυψης» πραγματοποίησε την παρθενική του έξοδο από το λιμάνι την περασμένη εβδομάδα.

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Απέπλευσε από το Severodvinsk για δοκιμές στη Λευκή Θάλασσα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αναλυτών και ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι αυτόνομες αυτές τορπίλες – που χαρακτηρίζονται και ως υποβρύχια drone λόγω της αυτονομίας τους – διαθέτουν δικούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων και δυνατότητα κατάδυσης έως τα 3.280 πόδια. Εκτιμάται πως μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές εκρήξεις και τσουνάμι σε εχθρικές ακτές.

🚨🇷🇺 Russia's Submarine Built To Launch Poseidon Nuclear Drones Begins Sea Trials



Russia’s Project 09851 Khabarovsk special-purpose nuclear submarine appears to have begun its first factory sea trials after being photographed leaving Severodvinsk on August 17. The voyage takes… pic.twitter.com/XupJFC90cV August 24, 2026

Πρόσφατα, Ρώσοι προπαγανδιστές κάλεσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει την Poseidon κατά της Βρετανίας, ως απάντηση στην παροχή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία.

Ο Δρ Richard Connolly ειδικός στη ρωσική αμυντική πολιτική και συνεργάτης στο στρατιωτικό think tank Royal United Services Institute (Rusi), λέει για τις Poseidon: «Είναι τορπίλες-μπουτίκ. Δεν τις κατασκευάζουν σε μεγάλους αριθμούς και έχουν σχεδιαστεί για τα χειρότερα σενάρια. Αν οι Ρώσοι έκαναν αυτό που προτείνουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές, θα αντιμετώπιζαν αντίποινα από την πυρηνική αποτροπή Trident της Βρετανίας. Ξέρουν ότι θα πλήρωναν ένα τίμημα».

Η ιδέα της τορπίλης Poseidon ανάγεται στη δεκαετία του 1950, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω τεχνολογικών περιορισμών. Στις αρχές του 2000, η Μόσχα επανέφερε το σχέδιο ως αντίβαρο στην αμερικανική αντιβαλλιστική άμυνα. Η Ρωσία σχεδίαζε να αποκτήσει 30 τορπίλες και τέσσερα υποβρύχια, εκτός του Belgorod που έχει δεχθεί μετατροπές για να μεταφέρει τις Poseidon.

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Ο William Alberque, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, επισημαίνει ότι το όπλο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο εκβιασμού για την αποκοπή των ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους. «Στην αρχή μιας κρίσης, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν Poseidon και να πουν: “Είναι τώρα στο νερό και αν οι ΗΠΑ παρέμβουν σε μια σύγκρουση, θα χτυπήσουμε τις βάσεις των υποβρυχίων σας”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους παραμένει υπό συζήτηση, καθώς ενδέχεται να είναι ανιχνεύσιμες από συστήματα σόναρ, όπως συμβαίνει με τον πύραυλο Skyfall (ή Burevestnik όπως τον ονομάζουν οι Ρώσοι).