Πορτογαλία: Μεγάλος νικητής στις προεδρικές εκλογές ο σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε σήμερα με μεγάλη διαφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 99% των εκλογικών τμημάτων.

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 67% των ψήφων έναντι 33% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Ο Σεγκούρο ευχαρίστησε τους συμπολίτες του, «τους καλύτερους στον κόσμο», όπως τους αποκάλεσε, επειδή αψήφησαν τις ακραίες συνθήκες και εκπλήρωσαν το καθήκον τους.

Ο Σεγκούρο είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο στις 18 Ιανουαρίου και παρουσίασε τον εαυτό του ως μια ασφαλή επιλογή για να αποκλειστεί ο υποψήφιος του Chega. Από το 2019, η υπερεθνικιστική παράταξη συντάσσεται με αντι-Ρομά, αντιμεταναστευτικά και αντικαθεστωτικά συναισθήματα, προκειμένου να αναδειχθεί στο κορυφαίο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Ο Βεντούρα παραδέχθηκε την ήττα του και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το αποτέλεσμα οφειλόταν στις ακραίες καιρικές συνθήκες. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Αυτή η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που αναλαμβάνουν ευθύνες», δήλωσε.

Όπως αναφέρει το Politico, οι εορτασμοί του κόμματος του Σεγκούρο θα είναι πιθανότατα συγκρατημένοι, καθώς τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους σφοδρούς κυκλώνες που έπληξαν την Ιβηρική Χερσόνησο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά στην Πορτογαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η λειτουργία των δικτύων δημόσιων μεταφορών έχει διακοπεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, περίπου το ήμισυ των εκλογέων με δικαίωμα ψήφου προσήλθε στα εκλογικά τμήματα — ποσοστό που αντιστοιχεί στη μέση συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας, οι οποίες παραδοσιακά καταγράφουν χαμηλότερη προσέλευση.