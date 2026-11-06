Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα στη Νέα Φιλοθέη – Ένοικος έσβησε την φωτιά (φωτογραφίες)
Προκλήθηκαν φθορές μικρής έκτασης
Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλοθέη.
Συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε στις 3:15 σήμερα τα ξημερώματα, στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού, προκαλώντας μικρές φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Την φωτιά έσβησε πολίτης, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ., ενώ μετά από ελέγχους εντοπίστηκε διαρρηγμένο γκαζάκι και κροτίδα.
πηγή στην Google
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