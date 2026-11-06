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ΕΛΛΑΔΑ

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα στη Νέα Φιλοθέη – Ένοικος έσβησε την φωτιά (φωτογραφίες)

Προκλήθηκαν φθορές μικρής έκτασης

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα στη Νέα Φιλοθέη – Ένοικος έσβησε την φωτιά (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλοθέη.

Συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε στις 3:15 σήμερα τα ξημερώματα, στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού, προκαλώντας μικρές φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

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Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Την φωτιά έσβησε πολίτης, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ., ενώ μετά από ελέγχους εντοπίστηκε διαρρηγμένο γκαζάκι και κροτίδα.

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