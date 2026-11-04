Πάτρα: Καταγγελία για επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ – Συνελήφθησαν 12 άτομα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ και του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας, στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων.

Όπως καταγγέλλεται, στην επίθεση συμμετείχαν άτομα που έφεραν σιδερογροθιές και μαχαίρια, ενώ τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μαθήτρια. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προσπάθειες εκφοβισμού της, ακόμη και έξω από το σπίτι της, τις προηγούμενες ημέρες. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κάνουν λόγο για οργανωμένη φασιστική επίθεση και καλούν τον λαό της Πάτρας και τους φορείς της πόλης να καταδικάσουν το περιστατικό και να απομονώσουν τις φασιστικές ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δώδεκα ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της

νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, ομάδα -15- περίπου ατόμων προσέγγισαν την οικία της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ στην συνέχεια μετά από πρόκλησή της μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη -15- άτομα της πρώτης ομάδας οι οποίοι

συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι και σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην

κατοχή τους και κατάσχεσαν:

-1- πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια,

-1- πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς,

-1- κουκούλα τύπου full face,

-1- κράνος και

μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο

νοσοκομείο, για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής

βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο όχημα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση.