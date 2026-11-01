Κακλαμάνης για την επίθεση στα γραφεία του Πλεύρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται

«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης πληροφορηθείς την επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, στο κέντρο της Αθήνας.

«Καταδικάζω απόλυτα την θρασύδειλη επίθεση στην είσοδο του γραφείου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη. Η στάση της συντεταγμένης Πολιτείας και των λειτουργών της πρέπει να είναι απόλυτη και ξεκάθαρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν μας πτοούν, δυναμώνουν τον αγώνα μας για ενότητα και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών στοιχείων που δρουν με ανθρωποκτόνο δόλο» είπε ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

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«Η επίθεση αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά ενός εκλεγμένου εκπροσώπου του λαού και υπουργού, αλλά κατά της δημοκρατικής ομαλότητας. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον συνάδελφο κ. Θ. Πλεύρη και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υψώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στη βία και στους δράστες τέτοιων ενεργειών».

Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «αποτελεί ύψιστο καθήκον όλων μας, πολιτείας, κοινωνίας και πολιτικών δυνάμεων, να υπερασπιστούμε την ποιότητα του δημόσιου βίου και τον σεβασμό στους θεσμούς».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ