Πολιτική κρίση στην Γαλλία: Ο Μπαϊρού ρισκάρει την κατάρρευση της κυβέρνησης – «Θα είμαστε στο πλευρό της ευθύνης ή του χάους»

Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει πλέον η Γαλλία με μία νέα πολιτική κρίση να βρίσκεται προ των πυλών, αφού σύμφωνα με το Reuters, ο Φρανσουά Μπαϊρού πήρε ρίσκο ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης, χωρίς πολλές ελπίδες για άμεση λύση στα προβλήματα των δημόσιων οικονομικών της χώρας, είτε με νέο σχηματισμό κυβέρνησης, είτε με πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Γάλλου Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου οι αγορές κατέρρευσαν χθες, Δευτέρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν «εκείνον και την κυβέρνηση μειοψηφίας του», πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πέσει, εκτός αν υπάρξει κάποια συμφωνία, γεγονός που η αντιπολίτευση θεωρεί ανέφικτο.

Το ακροδεξιό «Εθνικό Ράλι» υποστήριξε ότι ο Μπαϊρού ουσιαστικά ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του, ενώ, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν ζητά από τον Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Ή θα είμαστε στο πλευρό της ευθύνης ή του χάους»

Στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση για ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Μπαϊρού είπε ότι ο γαλλικός λαός έχει 13 ημέρες για να αποφασίσει «αν θα σταθεί με το μέρος του χάους ή με το μέρος της συνείδησης και της ευθύνης».

Σύμφωνα με το Politico, ο Μπαϊρού προειδοποίησε τους ψηφοφόρους ότι η ανατροπή της κυβέρνησής του θα βυθίσει τη χώρα σε πολιτικό χάος και οικονομική καταστροφή. «Δεν θα αποδράσουμε από τις ευθύνες μας», είπε.

Ξυπνούν μνήμες από τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού θα γίνει δύο ημέρες πριν από τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσω των social media και στηρίζονται από αριστερά κόμματα και συνδικάτα, ξυπνώντας μνήμες από την εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων» το 2018.

«Χρειαζόμαστε διαφορετικό πρωθυπουργό και, κυρίως, διαφορετική πολιτική», έγραψε ο επικεφαλής βουλευτής των Σοσιαλιστών, Μπόρις Βαγιό, στο Χ.

«Ναι» σε διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με ξένα δίκτυα, πηγή προσκείμενη στον Μπαϊρού, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις που αφορούν τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού, αλλά παραμένει αμετακίνητη στην ανάγκη δημοσιονομικής περιστολής.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση πέσει, ο Μακρόν μπορεί, είτε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό, είτε να αφήσει τον Μπαϊρού ως υπηρεσιακό, ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Πάντως, ο Μακρόν είναι ο μόνος που μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση.