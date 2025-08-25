Γαλλία: Ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ο Φρανσουά Μπαϊρού – Πολιτική κρίση στη χώρα

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8/2025) πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, με στόχο να εξασφαλίσει στήριξη στον αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του, που περιλαμβάνει περικοπές άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά αντιπολίτευση.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαϊρού υποστήριξε ότι η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί άμεσες αποφάσεις και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει μονομερώς τα μέτρα. Όπως δήλωσε, οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και το κοινοβούλιο. «Τα μέτρα προτείνονται, συζητούνται και υιοθετούνται μέσω διπλής διαβούλευσης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός εξήγησε πως η ψήφος εμπιστοσύνης αποτελεί απαραίτητο βήμα για να γίνει αντιληπτή από τους πολίτες η σοβαρότητα της οικονομικής συγκυρίας. «Αν λάβουμε την πλειοψηφία, συνεχίζουμε. Αν όχι, η κυβέρνηση πέφτει», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα».

Με βασικό στόχο τη μείωση του δημόσιου χρέους, ο Μπαϊρού δίνει ταυτόχρονα μάχη και για την πολιτική του επιβίωση. Τον προηγούμενο μήνα, πρότεινε ακόμη και την κατάργηση δύο εθνικών αργιών – της Δευτέρας του Πάσχα και της 8ης Μαΐου – προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαϊρού, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει ήδη επιβιώσει από οκτώ προσπάθειες ανατροπής της κυβέρνησής του.