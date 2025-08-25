Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία – Σε “τεντωμένο σκοινί” η κυβέρνηση Μπαϊρού

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, καθώς πλησιάζει η ημέρα που θα τεθεί προς ψήφιση ο προϋπολογισμός του 2026 και θα ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στη Βουλή. Η απόφαση του Μπαϊρού να συνδέσει τον προϋπολογισμό με ψήφο εμπιστοσύνης φαίνεται να του γυρίζει μπούμερανγκ, αφού τα περισσότερα κόμματα έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να καταψηφίσουν.

Μετά τη ριζοσπαστική Αριστερά (Ανυπότακτη Γαλλία), το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν και τους Οικολόγους, και οι Σοσιαλιστές ανακοίνωσαν πως δεν πρόκειται να στηρίξουν την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, τόνισε πως είναι «αδιανόητο» να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού ουσιαστικά ως μια μορφή παραίτησης. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, επεσήμανε πως ο Μπαϊρού φαίνεται να έχει ήδη πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.

Ανάλογη στάση κράτησαν και οι Οικολόγοι. Η επικεφαλής τους, Μαρίν Τοντελιέ, υποστήριξε ότι ο Μπαϊρού προσπαθεί να αποχωρήσει εμφανιζόμενος ως «παρεξηγημένος ήρωας» και έκανε λόγο για έναν πρωθυπουργό που προωθεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιζήμιες πολιτικές.

Η στάση των Σοσιαλιστών θεωρείται καθοριστική. Μέχρι πρότινος, κρατούσαν αποστάσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς, και υπήρχε η πιθανότητα να στηρίξουν την κυβέρνηση, ίσως με αντάλλαγμα τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό. Αν το έκαναν, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιβιώσει, καθώς οι αρνητικές ψήφοι των άλλων κομμάτων δεν επαρκούν από μόνες τους για την ανατροπή της (συνολικά 249 έδρες από τις 577).

Ωστόσο, αν οι Σοσιαλιστές τηρήσουν τη γραμμή Φορ και ευθυγραμμιστούν με τη ριζοσπαστική Αριστερά και την Ακροδεξιά, τότε συγκεντρώνονται 315 ψήφοι κατά της κυβέρνησης – πάνω από το όριο των 289 που απαιτείται για να πέσει. Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταρρέει και η χώρα εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση.