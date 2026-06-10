ΣΥΡΙΖΑ: «Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα»

«Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα, με τη βενζίνη να αυξάνεται κατά 21%, τα ενοίκια κατά 11,6% και τα νοικοκυριά να βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης σημειώνει: «Και όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για τις “θετικές επιδόσεις της οικονομίας”, λες και δεν ζει στην ίδια χώρα με τους πολίτες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως υποστηρίζει: «Η πραγματικότητα είναι απλή: η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο καθεστώς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να αρνείται τη μόνη ουσιαστική παρέμβαση που θα έδινε άμεση ανάσα στην κοινωνία:

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Αξιόπιστους ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

Αντί γι’ αυτά, επιλέγει την αισχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Η καθημερινότητα των πολιτών ακόμη λιγότερο».