Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το βίντεο ντοκουμέντο από την κάμερα που «πρόδωσε» τον 65χρονο

Μια κάμερα ασφαλείας από σπίτι απέναντι από αυτό που έγινε η διπλή δολοφονία στο Αίγιο φαίνεται πως «πρόδωσε» τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της δίπλα στον 26χρονο γιο της.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή Live News του MEGA έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την κάμερα ασφαλείας από το απέναντι σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου.

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Πρόκειται για μια κάμερα που έχει την ιδιαιτερότητα να καταγράφει μόνο τις κινήσεις. Και η τελευταία κίνηση που κατέγραψε είναι στις 2:30 τα ξημερώματα.

Η κάμερα αυτή από τις 4:00 το πρωί και μετά δεν έχει ξαναενεργοποιηθεί, δείχνοντας πως δεν έχει μπει κανείς στο σπίτι της 54χρονης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ληστείας.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

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Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.