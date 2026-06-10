Σαφές μήνυμα Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο: “Σκληρή απάντηση αν παραβιαστούν τα δικαιώματά μας”

Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά των χωρών που συνεργάζονται με το Ισραήλ του στην Ανατολική Μεσόγειο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) στην Άγκυρα, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για επεκτατισμό και συνεργασία με αντιπάλους της Τουρκίας και έστειλε σαφές μήνυμα να μην απειλεί την ασφάλεια της Συρίας και του Λιβάνου.

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«Η ασφάλεια της Δαμασκού και της Βηρυτού σημαίνει ασφάλεια για την Τουρκία· δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ισραήλ να υλοποιήσει το σχέδιο για τη Γη της Επαγγελίας» τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία μονομερή ενέργεια στις χώρες των αδελφών μας, ούτε θα παραβλέψουμε καμία επίθεση. Στην Ανατολική Μεσόγειο επιδιώκουν ουτοπικές φαντασιώσεις. Μιλώ πολύ ξεκάθαρα: αν απειληθούν τα δικαιώματα και η νομιμότητα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή» είπε ο Ερντογάν και διεμήνυσε:

«Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τέλους».