Θάνος Καληώρας: «Το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου είναι ο γιος μου»

Ο ηθοποιός Θάνος Καληώρας βρέθηκε στην εκπομπή “Buongiorno” το πρωί της Τετάρτης (10/06), όπου μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ αναφέρθηκε και στον γιο του, Γιώργο.

Αρχικά, ο Θάνος Καληώρας είπε: «Η τηλεόραση με έχει βοηθήσει. Ξεκίνησα από θέατρο, αλλά η τηλεόραση ήταν μεγάλη βοήθεια λόγω δημοτικότητας. Ηθοποιοί που σνόμπαραν τις τηλεοπτικές σειρές είναι τώρα συνέχεια στην τηλεόραση».

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Έπειτα ο ηθοποιός μίλησε για τον γιο του, Γιώργο Καληώρα όπου ανέφερε: «Το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου είναι ο γιος μου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και επαγγελματίας. Είναι σκηνοθέτης, ήταν κάτι που του άρεσε πάντα. Ήμουν αυστηρός με τον γιο μου, αλλά πάντα δίπλα του. Έχει αποκτήσει μια κόρη και εκτός από εγγονή μου είναι και βαφτιστήρι μου, είμαι ο νονός της».

Προς το τέλος, ο Θάνος Καληώρας ερωτήθηκε για την Επίδαυρο όπου σχολίασε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπω στην Επίδαυρο, η τέχνη έχει και τα όριά της. Δεν έχει καμία σχέση με την Επίδαυρο που γνώριζα, με τους τιτάνες που ήταν ταγμένοι στην τέχνη και είχαν τεράστια ανταπόκριση. Τώρα ο καθένας ανεβάζει πράγματα απίστευτα».