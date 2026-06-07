Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το σπίτι μου ήταν ένας μόνιμος τσακωμός, ήταν δύσκολη η σχέση των γονιών μου» (Βίντεο)

Σε μια εξομολόγηση για τη ζωή του προχώρησε σε δηλώσεις του ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης την Κυριακή 7/6.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Νίκη Λυμπεράκη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Πάμε μια βόλτα;” στο πρόγραμμα του MEGA μεταξύ άλλων στάθηκε στους γονείς του.

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«Στο σπίτι δεν ακούγαμε μουσική, όχι, προς Θεού. Το σπίτι ήταν ένας μόνιμος τσακωμός και μια ησυχία. Ήταν δύσκολη η σχέση των γονιών μου. Μέχρι εκεί μπορούσαν οι άνθρωποι, μέχρι αυτό ήξεραν αλλά και μια υπέροχη βούβα μετά τους τσακωμούς. Τα Χριστούγεννα μας ήταν υπέροχα, λέγαμε “χρόνια πολλά, καληνύχτα”. Αυτά λέγαμε» υποστήριξε αρχικά για να προσθέσει:

«Αυτό που περιγράφω, βέβαια, μπορεί να φαντάζει λίγο θλιβερό αλλά, από την άλλη, συσπειρώνει ένα νέο παιδί για να ξυπνήσει μέσα του κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι, απ’ αυτό που συμβαίνει γύρω του. Αυτό κατάφεραν αυτοί οι γονείς να κάνουν σε μένα και τους ευγνωμονώ γι’ αυτό γιατί άλλαξε η φιλοσοφία μου στα πράγματα.

Οικογένεια είναι εκεί που ανήκει η καρδιά σου, αυτή είναι η οικογένεια η πραγματική Για μένα είναι οπωσδήποτε η Έφη (σ.σ. Μουρίκη), αλλά είναι και το θέατρο. Μέσα από το θέατρο και μέσα από τις δανεικές ζωές, που ζούμε εμείς οι ηθοποιοί, γυμνάστηκα και ξεπέρασα πάρα πολλές φοβίες μου. Άρχισα όμως να αντιμετωπίζω τη ζωή με έναν εσωτερικό τρόπο.

Τώρα, στη δεκαετία των 60 πια, έχω ησυχάσει γιατί πλέον μπορώ και φιλοσοφώ. Χρυσή δεκαετία δεν υπάρχει, προς τα μπρος θέλω να πηγαίνω».