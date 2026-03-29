Πάρμα: Έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς σε 3 λεπτά – Μυστήριο με τη ληστεία εκατομμυρίων

Τρεις πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν τον Μάρτιο από ένα μουσείο κοντά στην Πάρμα, στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι καραμπινιέροι.

Τέσσερις μασκοφόροι εισέβαλαν στην έπαυλη που ανήκει στο Ίδρυμα Magnani Rocca, στην πόλη Τραβερσέτολο, και έκλεψαν τους πίνακες αυτούς τη νύχτα της Κυριακής 22 προς Δευτέρα 23 Μαρτίου, δήλωσε εκπρόσωπος των καραμπινιέρων στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης Rai.

Οι κλέφτες παραβίασαν την κεντρική πύλη και έκλεψαν τρεις πίνακες, σύμφωνα με τους καραμπινιέρους μέσα σε τρία λεπτά. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή μέσα από το πάρκο του μουσείου.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️



Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86— La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι δράστες έκλεψαν τον πίνακα “Τα Ψάρια” (1917) του Ωγκύστ Ρενουάρ, τη “Νεκρή Φύση με κεράσια” (1885-1887) του Πολ Σεζάν και την “Οδαλίσκη στη βεράντα” (1922) του Ανρί Ματίς.

Οι καραμπινιέροι διεξάγουν έρευνα και παρατηρούν τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του μουσείου, όπως και από γειτονικά καταστήματα και κατοικίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984), που περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και του Ιταλού καλλιτέχνη Τζόρτζιο Μοράντι. Δεν ήταν δυνατή σήμερα η επικοινωνία με το μουσείο για σχολιασμό.