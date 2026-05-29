Γαλιμπάφ για ενδεχόμενη συμφωνία με ΗΠΑ: “Το Ιράν θα κρίνει από πράξεις και όχι λόγια”

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια, και θα κρίνει από πράξεις, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά το κάνει πρώτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Ρόιτερς, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου

Υποχώρηση άνω του 1% παρατηρείται στις τιμές του πετρελαίου σε ακολουθία των δημοσιευμάτων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία.

Συγκεκριμένα, τα futures του Brent υποχωρούν 1,24% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 92,55 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει μείωση 1,4% στα 87,57 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, υποχώρηση κατά 10,5% αυτή την εβδομάδα παρουσίασε το Brent, η πιο απότομη πτώση από τις 6 Απριλίου, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 9,2%, έχοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από την εβδομάδα που έληξε στις 13 Απριλίου.

Οι τιμές ήταν ασταθείς στις πρόσφατες συνεδριάσεις, με ταλαντώσεις έως και 6 δολάρια και για τους δύο δείκτες αναφοράς λόγω αντικρουόμενων σημάτων σχετικά με τον πιθανό τερματισμό του τρίμηνου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.