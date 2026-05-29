Συντετριμμένος ο πολιτικός κόσμος από τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά – Το «αντίο» από υπουργούς και βουλευτές

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 29/5 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο, ενώ πέθανε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η είδηση του θανάτου του, σκόρπισε την θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με υπουργούς αλλά και βουλευτές να τον αποχαιρετούν.

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια.

Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού». Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά», αναφέρει στο δικό του συλλυπητήριο μήνυμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. «Εναν πολιτικό», προσθέτει, «που υπηρέτησε τον τόπο του, την Κόρινθο, και το δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Έναν άνθρωπο που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους», καταλήγει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Σκέρτσος για τον Νίκο Ταγαρά: Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα.

Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη. Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.

Από εκεί και πέρα, τον Νίκο Ταγαρά αποχαιρέτησαν οι:

Χρίστος Δήμας: Ο Νίκος Ταγαράς ήταν ένας άξιος και ικανός άνθρωπος που αγαπούσε με πάθος την Κορινθία

«Ο Νίκος Ταγαράς ήταν ένας άξιος και ικανός άνθρωπος που αγαπούσε με πάθος τον τόπο μας, την Κορινθία. Για πολλά χρόνια υπηρετήσαμε μαζί τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο όσο και στην κυβέρνηση.

Από όποιο πόστο και αν υπηρέτησε την πατρίδα αφιερώθηκε σε αυτή παράγοντας έργο. Έδωσε μια μεγάλη και μακρά μάχη μέχρι τέλους με αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.