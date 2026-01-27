ΠΑΟΚ: Η ανακοίνωση της ρουμάνικης αστυνομίας για την τραγωδία με επτά νεκρούς οπαδούς σε τροχαίο

Θέση για την ανείπωτη τραγωδία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Τίμις πήρε η Αστυνομία της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει αστυνομία του Τίμις δήλωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο δείχνουν ότι ένας άνδρας οδηγούσε ένα μίνι λεωφορείο από τον δήμο Caransebeş προς το Lugoj και κάποια στιγμή φέρεται να το προσπέρασε.

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα TIR, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα 7 θανάτους καθώς και 3 τραυματισμούς, επιβατών του μίνι λεωφορείου.

«Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με έξι θανάτους.

Υπήρξαν αιτήματα και η πρόθεση ήταν να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν» τονίζει.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Ραέντ Αραφάτ δήλωσε, ζωντανά στο Digi24, ότι ο αριθμός των νεκρών από το ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6 έχει φτάσει τους 7. Στο μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα με κατεύθυνση τη Γαλλία επέβαιναν 10 άτομα, αν και είχε χωρητικότητα 8+1 θέσεων. Αφού τα ιατρικά πληρώματα μετέφεραν 3 επιζώντες στο νοσοκομείο, ο τέταρτος, με ελαφρά τραύματα, πήγε στο νοσοκομείο.

Το μίνι λεωφορείο που ενεπλάκη στο ατύχημα στο Τίμις μετέφερε Έλληνες πολίτες και ταξίδευε από την Ελλάδα στη Γαλλία, σύμφωνα με το News.ro.