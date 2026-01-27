Ρουμανία: Τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στη Γαλλία – Αναφορές για 7 νεκρούς (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) μετά από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία με εμπλοκή ενός μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ .

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι οπαδοί μετέβαιναν στη Γαλλία για το παιχνίδι Λυών – ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική του Europa League. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν αναφορά για 7 νεκρούς και 3 τραυματίες, ενώ στο βαν επέβαιναν συνολικά 10 άτομα.

Τα τρία άτομα που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το μίνι βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο ακόμη οχήματα.

Η αστυνομία του Τίμις ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο δείχνουν πως ο οδηγός του minibus επιχείρησε προσπέραση. Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR).

Όλα τα άτομα που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο είναι άνδρες.

Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.