Πανικός σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας – Βυτιοφόρο με υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό, δείτε βίντεο από την έκρηξη
Από την έκρηξη δημιουργήθηκε μία τεράστια πύρινη σφαίρα
Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.
Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μιλάνο – Νάπολη, όταν συγκρούστηκαν φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η έκρηξη προκάλεσε μανιτάρι, με αποτέλεσμα φλόγες να “πνίξουν” το σημείο, με το βίντεο να έχει καταγραφεί σε βίντεο και να προκαλεί σοκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα οχήματα τους πριν από την έκρηξη.
