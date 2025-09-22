Παλαιστίνη: Χαιρετίζει την αναγνώριση από την Γαλλία

Θέση για την ομιλία του πρόεδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στον ΟΗΕ πήρε άμεσα η Παλαιστίνη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ιστορική και τολμηρή» κίνηση που υποστηρίζει τις καταβληθείσες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών.