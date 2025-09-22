iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Παλαιστίνη: Χαιρετίζει την αναγνώριση από την Γαλλία

«Ιστορική και τολμηρή κίνηση»

Παλαιστίνη: Χαιρετίζει την αναγνώριση από την Γαλλία
AAP
DEBATER NEWSROOM

Θέση για την ομιλία του πρόεδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στον ΟΗΕ πήρε άμεσα η Παλαιστίνη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ιστορική και τολμηρή» κίνηση που υποστηρίζει τις καταβληθείσες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ