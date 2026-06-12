Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι έτοιμο»

Οριστικοποιήθηκε το «τελικό κείμενο» για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον Σεχμπάζ Σαρίφ, το Πακιστάν «συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα».

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«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», συμπληρώνει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

«Εν μέσω των συνεχιζόμενων έντονων προσπαθειών διαμεσολάβησης από το Πακιστάν, γνωρίζουμε πλήρως την αδιάκοπη εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από εκείνους που θέλουν να σαμποτάρουν την ειρηνευτική συμφωνία.

Αφήνοντας στην άκρη τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων.

Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», αναφέρει στην ανάρτησή του. Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Πακιστάν αποτέλεσε τον σημαντικότερο διαμεσολαβητή αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές καθώς διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες.

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Αργατσί: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Νωρίτερα, ,ε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Χ, ο Αμπάς Αργατσί, ανέφερε ότι μία επικείμενη συμφωνία της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ είναι «πιο κοντά από ποτέ».

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Εν αναμονή της οριστικοποίησής του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απέχουν από το να κάνουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

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The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Τραμπ: «Άτιμοι οι Ιρανοί – Fake News αυτά που λένε, καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα»

Νέα επίθεση στην Τεχεράνη εξαπέλυσε το απόγευμα της Παρασκευής (12.06) ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ιράν, άφησε να διαρρεύσει μία δική του εκδοχή αναφορικά με το σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

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«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στις «ψευδείς ειδήσεις» δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως. Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», ανέφερε στο Truth Social ο Τραμπ.

«Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν μπορεί να γίνει κάτι σαν διαπραγμάτευση με καλή πίστη. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Επίσης, η αποτυχημένη επίθεση με drone που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το Στενό του Ορμούζ είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Καλύτερα να συνέλθουν, και ΓΡΗΓΟΡΑ!», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ιράν: Δημοσίευσε το δικό του πλάνο 7 σημείων

Το μεσημέρι της Παρασκευής 12/6, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) δημοσίευσε μια διαφορετική εκδοχή του μνημονίου συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει «ανέγγιχτο» σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο IRNA, το γενικό περίγραμμα του τρέχοντος κειμένου της συμφωνίας βρίσκονται στα ακόλουθα πλαίσια:

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο

Δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο τρέχον μνημόνιο, και το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία νέα δέσμευση. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή. Στενό του Ορμούζ. Καμία παράδοση, κανένας ρόλος για τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με την παράδοση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Το μέλλον της διαχείρισης του Στενού θα επιλυθεί στο πλαίσιο ενός περιφερειακού ζητήματος και μέσω κοινού διαλόγου και λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Αποφασιστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο κύριος στόχος του μνημονίου είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και η φράση «παράταση της εκεχειρίας» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο. Απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με συγκεκριμένο μηχανισμό

Μερικά από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις βάσει των μηχανισμών που επιθυμεί. Πολεμικές αποζημιώσεις στην ημερήσια διάταξη

Οι ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο. Ο μηχανισμός εφαρμογής για την είσπραξη αποζημίωσης θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις 60 ημέρες μετά την υπογραφή. Λεπτομέρειες για την άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων· ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελική συμφωνία

Η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Τρία ζητήματα και 60 ημέρες για μια τελική συμφωνία

Μόνο τρία ζητήματα θα συζητηθούν στις 60ήμερες διαπραγματεύσεις: η συνέχιση του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημίωσης. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.