Γαλλία: Θρήνος και οργή στην κηδεία της 11χρονης δολοφονημένης Lyhanna (Εικόνες & Βίντεο)

Η κηδεία της Λιανά, της 11χρονης μαθήτριας, η απαγωγή και η δολοφονία της οποίας προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στη Γαλλία, τελέστηκε σήμερα στο κοιμητήριο της κοινότητας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας όπου το παιδί πήγαινε σχολείο, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

Η λευκή νεκροφόρα εισήλθε λίγο μετά τις 14.30 τοπική ώρα, στο νεκροταφείο της πόλης Φλεράνς, σε απόσταση περίπου 100 χλμ. δυτικά της Τουλούζης, ακολουθούμενη από εκατοντάδες άτομα που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια μπροστά από μία φωτογραφία του μικρού κοριτσιού.

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Το μπλε φέρετρο μεταφέρθηκε από το προσωπικό του γραφείου τελετών στον τόπο ταφής, όπου μόνο η οικογένεια είχε τη δυνατότητα να αποτίσει φόρο τιμής. Lyhanna : ses parents, main dans la main, arrivent au cimetière de Fleurance. Des dizaines et dizaines de personnes leur emboîtent le pas pour les soutenir et rendre un dernier hommage à la petite fille @RMCInfo pic.twitter.com/2B7NBSeuR8— Julie Brault (@JulieBrault3) June 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος του Φλεράνς Γκρεγκορί Μπομπατό πήρε τον λόγο. «Δεν λέμε αντίο σε ένα σύμβολο, μια μάχη, αλλά σε ένα παιδί 11,5 ετών: τη Λιανά», δήλωσε ο αιρετός αξιωματούχος.

Μπροστά από το σχολείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά την 29η Μαΐου ενώ επιβιβαζόταν στο όχημα του βασικού υπόπτου, του Ζερόμ Μπαρελά, έχουν τοποθετηθεί δεκάδες μπουκέτα με λουλούδια, κεριά και λούτρινα ζωάκια, ενώ ένα πλακάτ «απέτιε φόρο τιμής στη Λιανά και σε όλα τα παιδιά θύματα». Obsèques de Lyhanna à Fleurance : le corbillard transportant la dépouille de Lyhanna vient d’arriver au cimetière, suivi par sa famille et des centaines de personnes. Dans un silence absolu. pic.twitter.com/Gw50gXDbMV— ICI Occitanie (@icioccitanie) June 12, 2026

Το πτώμα της 11χρονης βρέθηκε την 4η Ιουνίου σε ένα γεωργικό σιλό στην ίδια περιοχή.

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Έπειτα από κάλεσμα της ένωσης δημάρχων της Γαλλίας, πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από δημαρχεία της ευρύτερης περιοχής. Μοτοσικλετιστές αναχώρησαν επίσης από το Ος σχηματίζοντας μια πομπή με κατεύθυνση το Φλεράνς, με στόχο να αποτίσουν φόρο τιμής «στη μικρή Λιανά που έφυγε πολύ νωρίς». Dernier hommage à #lyhanna, dont les obsèques se sont tenues à Fleurance 🕊️



📸 Patricia Huchot-Boissier / Starface pic.twitter.com/EY4ZX11A9E ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 12, 2026

Στην έρευνα για τον θάνατο της 11χρονης, ο βασικός ύποπτος είναι ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας 41χρονος πατέρας, η μεγαλύτερη κόρη του οποίου ήταν φίλη της Λιανά. Έπειτα από την προσαγωγή του από την αστυνομία την επομένη της εξαφάνισης, έχει προφυλακιστεί μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος του για απαγωγή την 1η Ιουνίου.

Les obsèques de Lyhanna se sont déroulées ce vendredi à Fleurance, dans le Gers. Le cortège suivant le corbillard et la famille de la collégienne de 11 ans était composé de plusieurs dizaines de personnes. L'inhumation aura lieu plus tard dans la journée dans la plus stricte… pic.twitter.com/0nMWVppcGQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 12, 2026