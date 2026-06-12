Τραμπ: Η οργισμένη αντίδραση για την Τεχεράνη – «Άτιμοι οι Ιρανοί – Fake News αυτά που λένε, καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα»

Νέα επίθεση στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ιράν, άφησε να διαρρεύσει μία δική του εκδοχή αναφορικά με το σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στις «ψευδείς ειδήσεις» δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως. Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», ανέφερε στο Truth Social ο Τραμπ.

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«Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν μπορεί να γίνει κάτι σαν διαπραγμάτευση με καλή πίστη. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Επίσης, η αποτυχημένη επίθεση με drone που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το Στενό του Ορμούζ είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Καλύτερα να συνέλθουν, και ΓΡΗΓΟΡΑ!», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κινούμενη άμμος» η συμφωνία που ίσως υπογραφεί στη Γενεύη

Κι ενώ η σημερινή ημέρα άρχισε με την χαρμόσυνη είδηση για τη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με το Bloomberg να κάνει γνωστό ότι το κείμενο που θα έχει τη μορφή ενός μνημονίου συνεργασίας ππυ πιθανότατα θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενεύη, τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά.

Ιρανικά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγή του καθεστώτος, μεταδίδουν ότι η πληροφορία για υπογραφή της συμφωνίας στη Γενεύη είναι ψευδής και στη συνέχεια ο Αμεριοκανός Πρόεδρος προχώρησε στην παραπάνω ανάρτηση.