Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα νέα βίντεο με UFO – Περιλαμβάνονται ακόμα και απόρρητα έγγραφα της CIA

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε μια τρίτη σειρά απόρρητων αρχείων σχετικά με την ύπαρξη UFO, μόλις ελάχιστες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη εκατοντάδων άλλων εγγράφων.

Το υλικό σχετικά με τα UFO, δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ, όπως και τις άλλες δύο φορές και περιλαμβάνει συνολικά 72 υποθέσεις.

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Μάλιστα, στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων συγκαταλέγονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA που αναφέρονται σε μυστηριώδεις θεάσεις στον ουρανό, χωρίς ωστόσο να δίνεται στη δημοσιότητα κάποιο σχετικό βίντεο.

Όπως τόνισε ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ: «Σήμερα, το Υπουργείο Πολέμου δημοσιεύει την τρίτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων UAP, στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE)».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ το αποχαρακτηρισμένο υλικό τροφοδοτούσε επί χρόνια τις θεωρίες του κοινού συμπληρώνον τας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί οι Αμερικανοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα στοιχεία «με τα ίδια τους τα μάτια».

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI

Το χρονικό των καταγραφών

Νοέμβριος 2021: Ακανόνιστη τροχιά φωτεινών πηγών σε ερημική τοποθεσία

Σε αραιοκατοικημένη περιοχή των ΗΠΑ, αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε μέσω του κινητού του τηλεφώνου ένα έντονα φωτεινό σώμα κοντά στη γραμμή του ορίζοντα. Το αντικείμενο, ακολουθώντας μια αργή οριζόντια πορεία από τα αριστερά προς τα δεξιά, διασπάστηκε σε μικρότερες φωτεινές εστίες, οι οποίες εκτελούσαν ακανόνιστες περιστροφικές κινήσεις.

Μάρτιος 2022: Αθόρυβος σχηματισμός στον ορίζοντα

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Δύο φωτεινές πηγές κόκκινου χρώματος εντοπίστηκαν να αιωρούνται σε σχεδόν πλήρη ακινησία χαμηλά στον ορίζοντα. Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που εξασφαλίστηκε από συσκευή iPhone, το χαμηλότερο από τα δύο αντικείμενα πραγματοποιούσε μια αργή τροχιά γύρω από το δεύτερο, χωρίς να συνοδεύεται από την παραμικρή ηχητική ένδειξη.

Οκτώβριος 2024: Παρατεταμένη αιώρηση και μεταμόρφωση πάνω από λίμνη

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Μια φωτεινή σφαίρα παρέμεινε στον αέρα για περίπου 45 λεπτά πάνω από λίμνη στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προχωρώντας σε συνεχείς μεταβολές του σχήματος και της έντασης του φωτός της. Κατά διαστήματα, το σώμα φαινόταν να αποκόπτει μικρότερα φωτεινά σημεία. Το σχετικό βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από ιδιώτη με iPhone, εξετάστηκε εξονυχιστικά από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες και πιστοποίησαν τη γνησιότητά του, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ψηφιακής επεξεργασίας.

Ιούλιος 2025: Συγχρονισμένη κίνηση και συγχώνευση σφαιρών

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Σε ιδιωτική αυλή καταγράφηκε μια έντονα φωτεινή κόκκινη σφαίρα, διαμέτρου περίπου ενός μέτρου, με χαρακτηριστικό λευκό πυρήνα. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο εμφανίστηκε και μια δεύτερη, πανομοιότυπη σφαίρα. Τα δύο αντικείμενα κινήθηκαν με απόλυτο συγχρονισμό και χωρίς να παράγουν θόρυβο, μέχρι που χάθηκαν πίσω από την πυκνή βλάστηση της περιοχής, όπου, βάσει των μαρτυριών, φάνηκε να ενώνονται σε μία ενιαία μορφή.

Οκτώβριος 2023

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Η πιο πρόσφατη υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας δεν αφορά αυθεντικό βίντεο, αλλά μια λεπτομερή ψηφιακή αναπαράσταση. Το υλικό αποτυπώνει ένα περιστατικό UAP (Μη Ταυτοποιημένων Ανώμαλων Φαινομένων) κοντά σε στρατηγική εγκατάσταση εθνικής ασφαλείας στις δυτικές ΗΠΑ. Η οπτικοποίηση βασίστηκε στην ένορκη μαρτυρία ομοσπονδιακού πράκτορα και δημιουργήθηκε από το FBI, έπειτα από επίσημο αίτημα του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου το 2026.