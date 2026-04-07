Πακιστάν: Έκκληση προς τον Τραμπ για παράταση της προθεσμίας κατά δύο εβδομάδες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για μια συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να ανοίξει το Ιράν το Στενό του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο, λέγοντας ότι οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες είναι πολλά υποσχόμενες και θα πρέπει να συνεχίσουν.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και δυναμικά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε μια ανάρτηση στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να κάνει τον κύκλο της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για τις ίδιες δύο εβδομάδες «ως χειρονομία καλής θέλησης».

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν εκεχειρία παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτραπεί στη διπλωματία να επιτύχει οριστικό τερματισμό του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.