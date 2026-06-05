Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που ανατινάχθηκε σε λιμάνι της Ρουμανίας – «Τυφλώθηκε από ρωσικά ραντάρ», λέει το Κίεβο

Ένα ουκρανικό drone που τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές προκάλεσε την σφοδρή έκρηξη στο λιμάνι της ης Κωνστάντζας στην Ρουμανία το πρωί της Παρασκευής (5/6).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος είχε χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τις ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις, οι ρουμανικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού και να αποφευχθούν θύματα.

«Κατά την εκτέλεση αποστολής στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω της επίδρασης εχθρικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας. Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό παρείχε εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες στο ρουμανικό ναυτικό για την αποτροπή απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, όπου είχε εντοπιστεί το σκάφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη ρουμανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ— Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Ο εκπρόσωπος του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, Αλεξάντρου Τουρτουρίκα, δήλωσε ότι το drone εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανικής Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης (ARSVOM), η οποία εδρεύει εντός του λιμανιού της Κωνστάντζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο drone που αυτοεξερράγη, ήταν μέρος μιας ομάδας πέντε θαλασσίων drones που έπλεαν κοντά στις ρουμανικές ακτές.

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Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανακοίνωση για την τύχη των τεσσάρων άλλων θαλάσσιων μη επανδρωμένων πολεμικών οχημάτων.

Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι — ήταν η πρώτη φορά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ένα drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

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Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει αναφέρει 28 διεισδύσεις στον εναέριο χώρο της από ρωσικά drones αφότου η Μόσχα άρχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.