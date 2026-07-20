Ουκρανία: Σφυροκόπημα με 400 drones νότια της Μόσχας – Χτύπησαν αποθήκες πετρελαίου, δείτε βίντεο

Το Κίεβο απάντησε στην Μόσχα για τα βραδινά χτυπήματα στην Ουκρανία με σφυροκόπημα 400 drones σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα στοχεύοντας κτίρια στρατηγικής σημασίας στην Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το kyivindependent, φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη Ποντόλσκ, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου, μετά από επίθεση σε αποθήκη πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη πυρκαγιά αναφέρθηκε επίσης σε αποθήκη που ανήκει στον μεγάλο ρωσικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Wildberries. Σε άλλα σημεία της περιοχής, αναφέρθηκε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ντομοντέντοβο μετά από φερόμενη επίθεση με drone

Η Μόσχα πολιόρκησε το Κίεβο για 5 ώρες

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία με τη Μόσχα να εξαπολύει επιθέσεις και το Κίεβο να απαντά με εκατοντάδες drones.

Όπως μεταδίδουν τα δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.

A Russian strike has hit a residential building in Zaporizhzhia, causing severe structural damage.



Local authorities and emergency services are on the scene, with at least three casualties reported so far.



Video: Zaporizhia Regional Military Administration pic.twitter.com/LTVXYO21cS— KyivPost (@KyivPost) July 19, 2026

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου, περίπου 40, σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ. WATCH: Overnight Russian missile and drone attacks on Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/7unvS8gUne ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 19, 2026

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας. Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 19, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο.