Ουκρανία: Σφυροκόπημα με 400 drones νότια της Μόσχας – Χτύπησαν αποθήκες πετρελαίου, δείτε βίντεο
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια
Το Κίεβο απάντησε στην Μόσχα για τα βραδινά χτυπήματα στην Ουκρανία με σφυροκόπημα 400 drones σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα στοχεύοντας κτίρια στρατηγικής σημασίας στην Ρωσία.
Όπως μεταδίδει το kyivindependent, φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη Ποντόλσκ, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου, μετά από επίθεση σε αποθήκη πετρελαίου.
Μια άλλη πυρκαγιά αναφέρθηκε επίσης σε αποθήκη που ανήκει στον μεγάλο ρωσικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Wildberries. Σε άλλα σημεία της περιοχής, αναφέρθηκε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ντομοντέντοβο μετά από φερόμενη επίθεση με drone
Η Μόσχα πολιόρκησε το Κίεβο για 5 ώρες
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία με τη Μόσχα να εξαπολύει επιθέσεις και το Κίεβο να απαντά με εκατοντάδες drones.
Όπως μεταδίδουν τα δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.
«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου, περίπου 40, σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.
«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο.
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