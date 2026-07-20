Ουκρανία: Δύο νεκροί μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια – Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες, απάντησε με εκατοντάδες drones το Κίεβο (βίντεο)
Επίθεση από ουκρανικά drone προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία με τη Μόσχα να εξαπολύει επιθέσεις και το Κίεβο να απαντά με εκατοντάδες drones.
Όπως μεταδίδουν τα δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.
Στο μεταξύ, πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.
«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.
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