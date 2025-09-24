iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανικά drones στόχευσαν τη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ (Βίντεο)

Εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση η Ουκρανία

Ουκρανικά drones στόχευσαν τη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη επίθεση εξαπέλυσε η Ουκρανία με ναυτικά και εναέρια drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Ζημιές υπέστη το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας στο Νοβοροσίσκ. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα διεθνές έργο της Ρωσίας, του Καζακστάν και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών: ένας κύριος αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία σε έναν τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ για εξαγωγή στις παγκόσμιες αγορές.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα σήμερα επιτέθηκαν κατά μεγάλου διυλιστήριου της Gazprom στο Σαλαβάτ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτόνομης δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, Ραντί Χαμπίροφ.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνουν μέτρα πυρόσβεσης», έγραψε ο Χαμπίροφ στο Telegram. Σύμφωνα με κατοίκους του Σαλαβάτ, πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, ακολουθούμενες από ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ανέβαινε από την περιοχή του εργοστασίου.

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων βρίσκεται η Σαλαβάτ από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση στο συγκρότημα της Gazprom στην πόλη την τελευταία εβδομάδα. Η προηγούμενη έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο εργοστάσιο ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό κανάλι Exilenova+ ανέφερε ότι η μονάδα του διυλιστήριου ELOU-AVT-4 υπέστη ζημιές. Η Gazprom Neftekhim Salavat είναι θυγατρική της Gazprom Pererabotka LLC και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας. Η εταιρεία υλοποιεί τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας υδρογονανθράκων, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και άλλα προϊόντα πετρελαίου, καθώς και υγροποιημένα αέρια, βουτυλικές αλκοόλες, πλαστικοποιητές, πολυαιθυλένιο και άλλα προϊόντα.

ΔΙΕΘΝΗ

