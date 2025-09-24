Ουκρανικά drones στόχευσαν τη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ (Βίντεο)

Μεγάλη επίθεση εξαπέλυσε η Ουκρανία με ναυτικά και εναέρια drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Ζημιές υπέστη το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας στο Νοβοροσίσκ. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα διεθνές έργο της Ρωσίας, του Καζακστάν και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών: ένας κύριος αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία σε έναν τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ για εξαγωγή στις παγκόσμιες αγορές.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Strikes on Novorossiysk



A few days after the terror attack in Foros, the Ukrainian side decided to reach Novorossiysk. Civilian objects on the coast were attacked with FPV drones launched from BECs.



The BECs set out in that direction as early as last night. While… pic.twitter.com/tOv2nLpmnV— dana (@dana916) September 24, 2025

🔥 Hit! Office of the Caspian Pipeline Consortium damaged in Novorossiysk



This is an international project of Russia, Kazakhstan and major oil companies: a main pipeline carries oil from Western Kazakhstan and Russia to a terminal near Novorossiysk for export to global markets. https://t.co/lRt9f2ZYFC pic.twitter.com/q9Kj7lShmt— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Footage of a Ukrainian naval drone entering the port of Novorossiysk. Russian sources report that some of the naval drones used, were equipped with FPV drones that were launched into the city. https://t.co/IaOvmr0vzZ pic.twitter.com/RSiQvxFKOw September 24, 2025

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίτερα σήμερα επιτέθηκαν κατά μεγάλου διυλιστήριου της Gazprom στο Σαλαβάτ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτόνομης δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, Ραντί Χαμπίροφ.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνουν μέτρα πυρόσβεσης», έγραψε ο Χαμπίροφ στο Telegram. Σύμφωνα με κατοίκους του Σαλαβάτ, πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, ακολουθούμενες από ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ανέβαινε από την περιοχή του εργοστασίου.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones strike the Russian oil refinery in Salavat again.



A week ago, the facility was hit by a Ukrainian drone for the first time, setting the ELOU-AVT-4 primary oil refining unit on fire that time.



This time, ELOU-AVT-4 was hit and also set on… pic.twitter.com/DFmmxETtU4

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων βρίσκεται η Σαλαβάτ από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση στο συγκρότημα της Gazprom στην πόλη την τελευταία εβδομάδα. Η προηγούμενη έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

The Salavat oil refinery in Bashkortostan, currently Russia, is once again on fire. Several smoke plumes can be seen above the oil facility. pic.twitter.com/vZhplxArvU

Στο εργοστάσιο ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό κανάλι Exilenova+ ανέφερε ότι η μονάδα του διυλιστήριου ELOU-AVT-4 υπέστη ζημιές. Η Gazprom Neftekhim Salavat είναι θυγατρική της Gazprom Pererabotka LLC και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας. Η εταιρεία υλοποιεί τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας υδρογονανθράκων, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και άλλα προϊόντα πετρελαίου, καθώς και υγροποιημένα αέρια, βουτυλικές αλκοόλες, πλαστικοποιητές, πολυαιθυλένιο και άλλα προϊόντα.