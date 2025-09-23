Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα την «παραπαίουσα οικονομία» της Ρωσίας, στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση, λέγοντας ότι η πιο πρόσφατη δήλωση του Τραμπ για τη χώρα του συνιστά «μεγάλη αλλαγή» στην πολιτική του. Όπως είπε, ο Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλυτικό παράγοντα» για το Κίεβο και σχολίασε ότι είδε θετικά τα θέματα που του έθεσε.