Την απάντησή του στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ρωσία “χάρτινη Τίγρη“, έδωσε σήμερα, Τετάρτη το Κρεμλίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία και ότι το Κίεβο πρέπει να δράσει τώρα που η Μόσχα αντιμετωπίζει «μεγάλα» οικονομικά προβλήματα, σε μια ξαφνική και εντυπωσιακή ρητορική στροφή υπέρ της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο απάντησε, λέγοντας ότι η ρωσική οικονομία είναι σταθερή, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς λόγω των κυρώσεων, και ότι η αργή πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής και όχι ένδειξη αδυναμίας.

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρης, αλλά μοιάζει περισσότερο με αρκούδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RBC.

Αν και εξοργισμένοι από την ρητορική Τραμπ, οι Ρώσοι εθνικιστές και οι πολιτικοί αναλυτές ερμήνευσαν την αλλαγή στάσης του ως ένδειξη ότι αποποιείται κάθε ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις ανεπιτυχείς και μη ρεαλιστικές προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία.

Σημείωσαν ότι δεν είχε υποσχεθεί περαιτέρω βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο, αλλά μάλλον έθεσε το βάρος ευθύνης αποκλειστικά στην ίδια την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ναι, ο Τραμπ ξαφνικά ανακοίνωσε στον κόσμο την αγάπη του για την Ουκρανία. Ελπίζει ότι θα ανακτήσει τα εδάφη που είχε το 1991 και, ποιος ξέρει, ίσως και να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά», δήλωσε ο Κωνσταντίν Μαλοφέγιεφ, ένας υπερεθνικιστής μεγιστάνας και πολιτικός παράγοντας.

«Αλλά το κύριο σημείο είναι ότι οι ΗΠΑ αποποιούνται κάθε ευθύνης για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει για όλα. Για να το θέσω ακόμα πιο απλά: ο Τραμπ έστειλε την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία στο πλευρό της Ευρώπης, ενώ αγοράζει όπλα από τις ΗΠΑ».