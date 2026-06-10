ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα

Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ
EPA
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά ανέφερε πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες με κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους διαμερισμάτων από τα οποία αναδύονται καπνοί.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ