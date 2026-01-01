Ουκρανία: Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι σκηνοθέτησε τον θάνατο ενός Ρώσου ηγέτη πολιτοφυλακής

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) γνωστοποίησε σήμερα ότι σκηνοθέτησε τον θάνατο ενός Ρώσου ηγέτη πολιτοφυλακής, στο πλαίσιο μιας μυστικής επιχείρησης του Κιέβου για την αποτροπή ενός σχεδίου δολοφονίας και για την αναγνώριση Ρώσων πρακτόρων.

Στις 27 Δεκεμβρίου, το Σώμα Ρώσων Εθελοντών (RVC) ανακοίνωσε ότι ο διοικητής του, Ντένις Καπούστιν, σκοτώθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επιδρομής με drones.

«Καλώς ήρθες πίσω στη ζωή», είπε ο Κίριλο Μποντάνοφ, επικεφαλής της GUR, μιλώντας μέσω βίντεο στον Καπούστιν, βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Καπούστιν δήλωσε έτοιμος να «επιστρέψει στην επιχειρησιακή περιοχή» στην πρώτη γραμμή και να αναλάβει τη διοίκηση της μονάδας του.

Η GUR τόνισε ότι η σκηνοθεσία του θανάτου του ήταν μέρος μιας «ειδικής επιχείρησης» που διήρκησε για πάνω από ένα μήνα.

Ο Καπούστιν, ηγείται του RVC, μιας μονάδας που μάχεται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Το RVC δήλωσε ότι η αναφορά του θανάτου του ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επιχείρησης που επέτρεψε στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να εντοπίσουν άτομα εντός των υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας που φέρονται να σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Καπούστιν.

Η υπηρεσία τόνισε ότι η Μόσχα είχε επικηρύξει για 500.000 δολάρια τον Καπούστιν και ότι τα χρήματα θα ανακατευθυνθούν τώρα για να υποστηρίξουν τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

«Λάβαμε επίσης το χρηματικό ποσό που διατέθηκε από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες για την τέλεση αυτού του εγκλήματος», δηλαδή 500.000 δολάρια, δήλωσε στο βίντεο ένας μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος του GUR.

Γνωστή φιγούρα στον κόσμου των χούλιγκαν και της ακροδεξιάς στην Ρωσία, ο Καπούστιν έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι ασπάζεται νεοναζιστικές απόψεις.

Το Σώμα Ρώσων Εθελοντών έχει πραγματοποιήσει διασυνοριακές επιδρομές σε ρωσικό έδαφος, κατά καιρούς καταλαμβάνοντας και ελέγχοντας για προσωρινό διάστημα χωριά χρησιμοποιώντας μαχητές και βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο πραγματοποιεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Στα τέλη Μαΐου 2018, ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες ενορχήστρωσαν τον «ψεύτικο θάνατο» του Αρκάντι Μπαμπτσένκο, ενός Ρώσου δημοσιογράφου επικριτή του Κρεμλίνου, προκειμένου, σύμφωνα με τις αρχές, να αποτρέψουν μια απόπειρα δολοφονίας του από την Μόσχα.

Αργότερα ο Μπαμπτσένκο εμφανίστηκε ζωντανός, με Ουκρανούς αξιωματούχους να λένε ότι η σκηνοθεσία δολοφονίας του βοήθησε στην αποκάλυψη όσων κρύβονταν πίσω από μια πραγματική συνωμοσία της Μόσχας για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.