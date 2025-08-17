Ουκρανία: Όλα κρίνονται στον Λευκό Οίκο – Ποιοι θα παραβρεθούν στην κρίσιμη συνάντηση της Δευτέρας με τον Τραμπ

Με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες να μεταβαίνουν στην Ουάσινγκτον, αύριο Δευτέρα (17/8) αναμένεται να λάβει χώρα μία κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του πολέμου και της Ουκρανίας.

Με τις διεργασίες να λαμβάνουν ραγδαίο ρυθμό ύστερα από την συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, η προσοχή του κόσμου στρέφεται στις κινήσεις της ‘Συμμαχίας των Προθύμων” με προεξέχοντα μέλη την Γαλλία, την Βρετανία και την Γερμανία. Στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει όχι μόνο το τι έχει ζητήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και να χαράξει μία στρατηγική για το πώς οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το μέτωπο της Ουκρανία μπορεί να κλείσει.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι πριν την έναρξη της σύσκεψης με τους υπόλοιπους ηγέτες της Δύσης. Πριν όμως από αυτό, οι ηγέτες της Ευρώπης είχαν την Κυριακή τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Οι ίδιοι συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ποιοι θα είναι παρόντες στην Ουάσινγκτον

Εκτός από τον Ζελένσκι, που θα είναι το σημαίνον πρόσωπο της συνάντησης με τον Τραμπ, μαζί του στην Ουάσιγκτον θα βρεθούν πολιτικοί ηγέτες, αλλά και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δώσει το παρόν για πρώτη φορά ύστερα από την διαπραγμάτευση για τους δασμούς Τραμπ στην ΕΕ. Ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε επίσης θα είναι εκεί έχοντας οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με την επίτευξη ειρήνης με την σχέσεις την Αμερικανική πλευρά να παραμένουν σε ένα καλό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Απρίλιο.

Στον ίδιο χώρο θα βρεθεί ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς που επαίνεσε τις προσπάθειες Τραμπ για εύρεση ειρηνευτικής λύσης. Στην συνάντηση θα λάβει μέρος ο Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ καθώς η χώρα νοιώθε την “καυτή ανάσα” της Ρωσίας όντας γειτονικό κράτος.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο.

Τα ζητούμενα των Ευρωπαίων ηγετών

Το απόγευμα της Κυριακής, η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε το σχεδιάγραμμα των απαιτήσεων των Ευρωπαίων σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων από το 2014.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σχετικά με αυτές τις πέντε περιοχές», ανέφερε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι «το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί αύριο». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ και του Ζελένσκι, θα οδηγήσουν σε «αποφάσεις επί τόπου».

Η τοποθέτηση του απεσταλμένου του Τραμπ έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια περί μιας άτυπης «συμφωνίας ανταλλαγής» που θα μπορούσε να διασφαλίσει μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Ζελένσκι: Κοινή γραμμή με την Ευρώπη

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συνομιλία στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «όλοι υποστηρίζουν πως τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρώσος ηγέτης».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές, προσφέροντας προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών. «Φυσικά, μιλήσαμε επίσης για το πώς θα σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό όραμα για το τι πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική», έγραψε, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ουκρανίας.