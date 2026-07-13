Σοκαριστικό περιστατικό στις ΗΠΑ: Βίσονας επιτέθηκε σε ηλικιωμένο και τον εκτόξευσε στον αέρα (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο εθνικό πάρκο Yellostone των ΗΠΑ, όταν ένας βίσονας χτύπησε και πέταξε στον αέρα έναν ηλικιωμένο τραυματίζοντάς τον σοβαρά, με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, όταν ο ηλικιωμένος μαζί με τον εγγονό του βρέθηκαν στο σημείο και κάποια στιγμή προσπάθησαν να βγάλουν φωτογραφίες του άγριου ζώου στο πάρκο των ΗΠΑ. Τότε, ο βίσονας τους αντιλήφθηκε και τους πήρε στο κυνηγί με τον άτυχο ηλικιωμένο να δέχεται το σφοδρό χτύπημα του ζώου.

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Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται αρχικά ο ηλικιωμένος μαζί με τον εγγονό του να φωτογραφίζουν τον βίσονα. Εκείνος όταν τους αντιλαμβάνεται σηκώνεται από το έδαφος κι αρχίζει να κινείται εναντίον τους.

A tourist was seriously injured when a bison flung him 8ft into the air in Yellowstone National Park.



🔗: https://t.co/PEYaZ2lfKJ pic.twitter.com/GW4e55sGut— The Telegraph (@Telegraph) July 13, 2026

Το παιδί φεύγει γρήγορα αλλά ο ηλικιωμένος καταδιώκεται από το άγριο ζώο, ενώ προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα σε δέντρα. Όμως ο βίσονας τον εντοπίζει και τελικά τον χτυπά με το κεφάλι του εκτοξεύοντάς τον στον αέρα.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, το θύμα τινάχτηκε ψηλά στον άερα, σε ύψος περίπου 3 μέτρων, πριν τελικά προσγειωθεί στο έδαφος, έχοντας χτυπήσει στα άκρα του.