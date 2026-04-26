Ουάσινγκτον: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών – Οι προθέσεις του δράστη, τα κενά ασφαλείας και η σύλληψη
Απολογείται τη Δευτέρα ο 31χρονος
Σε κατάσταση σοκ παραμένει η διεθνής κοινότητα μετά το σοβαρό ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Οι Μυστικές Υπηρεσίες απομάκρυναν εσπευσμένα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου της εκδήλωσης.
Το χρονικό της επίθεσης και η σύλληψη
Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια, προσέγγισε το ξενοδοχείο οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ωστόσο γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και έλαβε ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Ο δράστης, που εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Τόρανς του Λος Άντζελες, φέρεται να διέμενε στο ίδιο το ξενοδοχείο. Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις αναφορές ότι στόχος του ήταν η εξόντωση κυβερνητικών αξιωματούχων.
«Κάτω, κάτω» φώναζαν οι Μυστικές Υπηρεσίες
Η στιγμή της επίθεσης προκάλεσε σκηνές χάους εντός της αίθουσας, όπου παρευρίσκονταν περίπου 2.600 προσκεκλημένοι. Οπτικό υλικό καταγράφει την άμεση επέμβαση των πρακτόρων, οι οποίοι με προτεταμένα τα όπλα φώναζαν στους παρευρισκόμενους να καλυφθούν.
Ενώ ο Πρόεδρος και η συνοδεία του οδηγούνταν σε ασφαλές σημείο, μέρος του πλήθους ξέσπασε σε συνθήματα «USA! USA!», σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα που θύμισε τις προηγούμενες απόπειρες κατά της ζωής του Τραμπ.
Τα κενά ασφαλείας
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο Βανς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «μοναχικό λύκο», σημειώνοντας πως η έγκαιρη επέμβαση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα.
«Όρμησε από απόσταση 50 γιαρδών, ήταν μακριά από την κεντρική αίθουσα», δήλωσε ο Πρόεδρος, ενώ άφησε αιχμές ότι ο ίδιος ήταν ο πιθανός στόχος.
Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το πρωτόκολλο ασφαλείας μιας τόσο υψηλού επιπέδου εκδήλωσης. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο πώς ο 31χρονος κατάφερε να παρακάμψει τους ελέγχους μεταφέροντας βαρύ οπλισμό σε ένα από τα πλέον φρουρούμενα σημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας.
