Λευκός Οίκος: Πανικός από πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Απομακρύνθηκε ο Τραμπ, τραυματίστηκε μέλος της ασφάλειας

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όταν η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε εσπευσμένα τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, από το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA), έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με ένοπλο εισβολέα.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκονταν στην αίθουσα. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο δράστης επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας βαρύ οπλισμό.

Πράκτορες της Secret Service αντέδρασαν ακαριαία, ακινητοποιώντας τον ύποπτο πριν καταφέρει να εισέλθει στην κύρια αίθουσα της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ομοσπονδιακού πράκτορα, η ζωή του οποίου σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Τραμπ: «Δυνάμει δολοφόνος ο εισβολέας»

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο Πρόεδρος Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας τον συλληφθέντα ως «εν δυνάμει δολοφόνο» που έδρασε ως «μοναχικός λύκος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από κάποιον που επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ μέσω του Truth Social εξήρε την «ταχύτητα και το θάρρος» των δυνάμεων ασφαλείας.

Παρά την αρχική του πρόθεση να συνεχιστεί η εκδήλωση («The show must go on»), ο Πρόεδρος συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αρχών για πλήρη εκκένωση του κτιρίου, ενώ ελικόπτερα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η στιγμή που οι Μυστικές Υπηρεσίες απομακρύνουν τον Τραμπ

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

WATCH: Chaotic moments after shooting at the White House Correspondents' Association Dinner pic.twitter.com/cndtlIatDt April 26, 2026

Η στιγμή που απομακρύνεται η Έρικα Κέρκ

Erika Kirk left the White House Correspondents’ Dinner in tears after the shooting. pic.twitter.com/0kx33GJfgf— Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Η στιγμή των πυροβολισμών

🚨BREAKING: Dramatic new video shows law enforcement with guns drawn searching for the shooter and yelling “We have one down" as panic and confusion erupted after gunshots were heard at the White House Correspondents’ Dinner. | @GiannoCaldwell pic.twitter.com/WlUitinh2w ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 26, 2026

Ιστορικοί συμβολισμοί και πολιτικό κλίμα

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το 1981, καθώς στο ίδιο ακριβώς ξενοδοχείο είχε λάβει χώρα η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Ο Τραμπ σχολίασε αιχμηρά πως το κτίριο δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές», αναγνωρίζοντας ωστόσο την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που είχαν ληφθεί για τη βραδιά.

Η παρουσία του Τραμπ στο φετινό δείπνο θεωρήθηκε ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκεται στον θεσμό ως Πρόεδρος, σπάζοντας μια πολυετή παράδοση αποχής. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία έντασης μεταξύ του Λευκού Οίκου και των ΜΜΕ, στον απόηχο μεγάλων ανακατατάξεων στον μιντιακό χάρτη των ΗΠΑ και της αυξανόμενης επιρροής επιχειρηματικών ομίλων που πρόσκεινται στη διοίκησή του.

Ο ύποπτος τελεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης. Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι καλά στην υγεία τους.