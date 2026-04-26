Ντόναλντ Τραμπ για τους πυροβολισμούς στο Washington Hilton: «Δυνάμει δολοφόνος ο ύποπτος» – Η στιγμή της επίθεσης

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένοπλος άνδρας επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA), όπου παρευρισκόταν ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το χρονικό της συμπλοκής και η σύλληψη

Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Κόουλ Τόμας Άλεν, ακινητοποιήθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) σε σημείο ελέγχου έξω από την κύρια αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton.

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t— Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

WATCH: Chaotic moments after shooting at the White House Correspondents' Association Dinner pic.twitter.com/cndtlIatDt— BNO News (@BNONews) April 26, 2026

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο δράστης ήταν οπλισμένος με «πολλά όπλα» και επιχείρησε να «ορμήσει» στο κτίριο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών.

Αυτός είναι ο δράστης

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πράκτορα. Όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια, ο ένστολος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο δράστης, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο», συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση πριν προσεγγίσει τους υψηλούς προσκεκλημένους.

Τραμπ: «Επίθεση στη Δημοκρατία»

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δύο ώρες μετά το συμβάν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για έναν «δυνάμει δολοφόνο», τονίζοντας ότι η αμερικανική δημοκρατία βάλλεται για ακόμη μια φορά από άτομα που επιδιώκουν τη βία. President Trump Delivers Remarks, Apr. 25, 2026 https://t.co/Lok5NBuFhD April 26, 2026

«Ήταν αληθινά εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα ενήργησαν τα θαρραλέα μέλη της Secret Service για να εξουδετερώσουν την απειλή», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας φωτογραφία του συλληφθέντος αλλά και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές της επίθεσης.

Ιστορικοί συνειρμοί και κριτική για την ασφάλεια

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει επιτιμητικά την υποδομή του ξενοδοχείου Hilton, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «όχι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σημειώνοντας ωστόσο πως η ισχυρή αστυνομική παρουσία ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η τοποθεσία φέρει βαρύ ιστορικό φορτίο, καθώς έξω από το ίδιο ξενοδοχείο είχε λάβει χώρα η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία για το χθεσινοβραδινό περιστατικό.