Ντόναλντ Τραμπ για τους πυροβολισμούς στο Washington Hilton: «Δυνάμει δολοφόνος ο ύποπτος» – Η στιγμή της επίθεσης
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένοπλος άνδρας επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA), όπου παρευρισκόταν ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Το χρονικό της συμπλοκής και η σύλληψη
Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Κόουλ Τόμας Άλεν, ακινητοποιήθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) σε σημείο ελέγχου έξω από την κύρια αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο δράστης ήταν οπλισμένος με «πολλά όπλα» και επιχείρησε να «ορμήσει» στο κτίριο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών.
Αυτός είναι ο δράστης
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πράκτορα. Όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια, ο ένστολος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο δράστης, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο», συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση πριν προσεγγίσει τους υψηλούς προσκεκλημένους.
Τραμπ: «Επίθεση στη Δημοκρατία»
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δύο ώρες μετά το συμβάν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για έναν «δυνάμει δολοφόνο», τονίζοντας ότι η αμερικανική δημοκρατία βάλλεται για ακόμη μια φορά από άτομα που επιδιώκουν τη βία.
«Ήταν αληθινά εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα ενήργησαν τα θαρραλέα μέλη της Secret Service για να εξουδετερώσουν την απειλή», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας φωτογραφία του συλληφθέντος αλλά και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές της επίθεσης.
Ιστορικοί συνειρμοί και κριτική για την ασφάλεια
Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει επιτιμητικά την υποδομή του ξενοδοχείου Hilton, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «όχι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σημειώνοντας ωστόσο πως η ισχυρή αστυνομική παρουσία ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα.
Η τοποθεσία φέρει βαρύ ιστορικό φορτίο, καθώς έξω από το ίδιο ξενοδοχείο είχε λάβει χώρα η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία για το χθεσινοβραδινό περιστατικό.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις