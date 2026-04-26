Ο επτάψυχος Ντόναλντ Τραμπ: Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του – Πυροβολισμοί, απειλές και κενά ασφαλείας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πλέον να έχει αποδεχθεί την επικίνδυνη πραγματικότητα που τον θέλει μόνιμο «στόχο», παρά το γεγονός ότι οι διαδοχικές απόπειρες κατά της ζωής του έχουν φέρει τις Μυστικές Υπηρεσίες (Secret Service) αντιμέτωπες με δριμεία κριτική για σοβαρές επιχειρησιακές αστοχίες.

Παρά την πρόσφατη επίθεση στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου ο 31χρονος Κολ Άλεν εισέβαλε ένοπλος στο δείπνο των Ανταποκριτών ανοίγοντας πυρ, ο Τραμπ διαμηνύει πως δεν προτίθεται να περιορίσει τη δημόσια παρουσία του.

Οι κρίσιμες απόπειρες του 2024

Η προεκλογική περίοδος του 2024 σημαδεύτηκε από δύο περιστατικά που οδήγησαν σε εκκαθαρίσεις στην ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μπάτλερ, Πενσυλβάνια

Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς πυροβόλησε κατά του Τραμπ σε συγκέντρωση, τραυματίζοντάς τον στο αυτί. Το περιστατικό αποκάλυψε τραγικά λάθη στον σχεδιασμό και τις επικοινωνίες.

Δυτικό Παλμ Μπιτς, Φλόριντα

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ εντοπίστηκε με τουφέκι σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Ο δράστης συνελήφθη και πλέον εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ένα διαρκές ιστορικό απειλών

Η λίστα των επιθέσεων και των συνωμοσιών εναντίον του είναι μακροσκελής, περιλαμβάνοντας από μεμονωμένους δράστες μέχρι κρατικές οντότητες:

Ξένες συνωμοσίες: Το 2024 εξαρθρώθηκε δίκτυο που δρούσε για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν με σκοπό τη δολοφονία του.

Βιολογική απειλή (2020): Αποστολή επιστολής με τη θανατηφόρα ουσία ρικίνη.

Ανορθόδοξες επιθέσεις: Από την απόπειρα αρπαγής όπλου αστυνομικού στο Λας Βέγκας (2016), μέχρι το σχέδιο ανατροπής της προεδρικής λιμουζίνας με περονοφόρο ανυψωτικό (2017).

Πρόσφατο επεισόδιο στο Μαρ-α-Λάγκο (2026): Οι αρχές εξουδετέρωσαν 21χρονο οπλισμένο άνδρα που επιχείρησε να εισβάλει στην κατοικία του Προέδρου.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;» δήλωσε με νόημα ο Τραμπ, συνοψίζοντας την κατάσταση πολιορκίας στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, την ώρα που το ζήτημα της προεδρικής ασφάλειας παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των ΗΠΑ.