Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός εργαζόμενος του ΕΚΑΒ μετά από ανατροπή τρακτέρ

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (26.04) το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, με θύμα έναν άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ, απασχολούνταν με αγροτικές εργασίες σε κτήμα της περιοχής όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και συνάδελφοι του θύματος από το ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες και συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή, η μοίρα στάθηκε σκληρή.

Ο άνδρας διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Δυστυχώς, οι εφημερεύοντες ιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Η είδηση της απώλειας έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, οι οποίοι καλούνται τώρα να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε την ώρα του μόχθου.