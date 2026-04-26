Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός εργαζόμενος του ΕΚΑΒ μετά από ανατροπή τρακτέρ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός εργαζόμενος του ΕΚΑΒ μετά από ανατροπή τρακτέρ
DEBATER NEWSROOM

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (26.04) το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, με θύμα έναν άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ, απασχολούνταν με αγροτικές εργασίες σε κτήμα της περιοχής όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και συνάδελφοι του θύματος από το ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες και συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή, η μοίρα στάθηκε σκληρή.

Ο άνδρας διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Δυστυχώς, οι εφημερεύοντες ιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Η είδηση της απώλειας έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, οι οποίοι καλούνται τώρα να αποχαιρετήσουν έναν δικό τους άνθρωπο που έπεσε την ώρα του μόχθου.

Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν χθες τον αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο εντόπισαν έξι μετανάστες τους οποίους επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Επίσης κατάσχεσαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εισαγγελέα […]

Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε σε θέση εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ ενώ εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ. Επίσης πρότεινε την εκλογή νέου γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και των […]