Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε τι του σιγοψιθύρισε η Μελάνια τη στιγμή των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών

Σε μια εκτενή περιγραφή των δραματικών στιγμών που εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο Washington Hilton προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας την αντίδραση της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ, τη στιγμή που ο ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, παραδέχθηκε πως η αρχική του εκτίμηση για τον δυνατό θόρυβο ήταν λανθασμένη, καθώς θεώρησε πως επρόκειτο για κάποιο ατύχημα στο σέρβις της εκδήλωσης, όπως το πέσιμο ενός δίσκου.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ φέρεται να αντελήφθη αμέσως τον κίνδυνο. «Ήταν ένας κακός ήχος», ήταν τα λόγια που του ψιθύρισε, αναγνωρίζοντας ακαριαία τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Τραμπ εξήρε τη στάση της συζύγου του, σημειώνοντας πως παρά το «χαοτικό και αιφνίδιο» της επίθεσης, η ίδια επέδειξε αξιοσημείωτη νηφαλιότητα.

«Μια επικίνδυνη δουλειά»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε πως το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα τραυματικό για τη σύζυγό του, η οποία, όπως αποκάλυψε, ζει υπό καθεστώς συνεχούς ανησυχίας λόγω των επαναλαμβανόμενων απόπειρων κατά της ζωής του.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία τού υπενθυμίζει συχνά τους κινδύνους που ενέχει το αξίωμά του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως «αυτή είναι μια επικίνδυνη δουλειά».

Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον μετά την επίθεση του 31χρονου Κόουλ Άλεν, η οποία ξύπνησε μνήμες από την απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν στο ίδιο ακριβώς σημείο το 1981.