Κυρ. Μητσοτάκης για την επίθεση στον Λευκό Οίκο – «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη»
Σε επίσημη τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων προχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Κυριακής (26.04), αναφορικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», συμπληρώνει.
