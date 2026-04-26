Κυρ. Μητσοτάκης για την επίθεση στον Λευκό Οίκο – «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Σε επίσημη τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων προχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Κυριακής (26.04), αναφορικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», συμπληρώνει.