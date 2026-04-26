Δάσκαλος στην Καλιφόρνια ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Έφερε οπλισμό

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα που συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του Δείπνου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν, κάτοικο του Τόρενς της Καλιφόρνια, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησε να εισβάλει πάνοπλος στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή δίκτυα όπως το BBC και το CNN, ο Άλεν είχε ένα φαινομενικά τυπικό επαγγελματικό υπόβαθρο. Είναι απόφοιτος του φημισμένου Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) στον τομέα της Μηχανολογίας (2017), ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών.

Μάλιστα, ο 31χρονος εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών. Μάλιστα, είχε κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Steam το παιχνίδι «Bohrdom», του οποίου το εμπορικό σήμα είχε κατοχυρώσει επίσημα από το 2018.

Νέες λεπτομέρειες από τις έρευνες

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Γ. Κάρολ, αποκάλυψε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: ο Άλεν διέμενε ως πελάτης στο ξενοδοχείο Hilton όπου διεξαγόταν το δείπνο. Το δωμάτιό του έχει ήδη σφραγιστεί και ερευνάται εξονυχιστικά από τις ομοσπονδιακές αρχές για τον εντοπισμό περαιτέρω στοιχείων ή συνεργών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, επιβεβαίωσε ότι οι κατηγορίες εις βάρος του 31χρονου θα απαγγελθούν «πολύ σύντομα», με το κατηγορητήριο να αναμένεται βαρύτατο.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου μέσω του Truth Social, εστίασε στην επικινδυνότητα του δράστη.

«Ήταν οπλισμένος με πολλά όπλα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την ευγνωμοσύνη του προς τη Μυστική Υπηρεσία για την ακαριαία εξουδετέρωση του δράστη τη στιγμή που επιχείρησε να παραβιάσει το σημείο ελέγχου ασφαλείας.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ψηφιακό αποτύπωμα του Άλεν και τις δραστηριότητές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας το κίνητρο πίσω από την επίθεση που συγκλόνισε την αμερικανική πρωτεύουσα