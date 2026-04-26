ΣΕΦ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Έκλεισε η Καραολή Δημητρίου

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (26.04), έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες ξεπήδησαν από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, με την αιτία να αποδίδεται σε ξαφνική μηχανική βλάβη. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιστρατεύτηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που έθεσαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί το έργο των αρχών, η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο της οδού Καραολή Δημητρίου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την απομάκρυνση του κατεστραμμένου οχήματο