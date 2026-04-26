Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΦ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Έκλεισε η Καραολή Δημητρίου

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

ΣΕΦ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Έκλεισε η Καραολή Δημητρίου
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (26.04), έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες ξεπήδησαν από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, με την αιτία να αποδίδεται σε ξαφνική μηχανική βλάβη. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιστρατεύτηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που έθεσαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί το έργο των αρχών, η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο της οδού Καραολή Δημητρίου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την απομάκρυνση του κατεστραμμένου οχήματο

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν χθες τον αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο εντόπισαν έξι μετανάστες τους οποίους επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Επίσης κατάσχεσαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εισαγγελέα […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε σε θέση εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ ενώ εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ. Επίσης πρότεινε την εκλογή νέου γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και των […]